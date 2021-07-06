الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيت السناري ينظم حفلا فنيا بعنوان «نفحات روحية»

بيت السناري
بيت السناري

يُنظِّم بيت السناري حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "نفحات روحية"، بمناسبة موسم الحج، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت الموافق 10 يوليو في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يُحيي الحفل الفنان محمد المنفلوطي، والذي يقدم مجموعة من أروع ابتهالاته وقصائده. ويتميز المنفلوطي بصوت أخَّاذ قوي، وأسلوب مختلف في الإلقاء خاصة حين تصاحبه الموسيقى، وذلك لإيصال الحالة الفنية إلى الجمهور.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة منوعة من الأغاني الدينية، والتراثية، والمدائح التي تُظهر الفلكلور الشعبي في الاحتفال بهذه المواسم.

يأتي الحفل في إطار الاهتمام بالتراث والحفاظ على الهوية، حيث توارثت الذاكرة المصرية كثير من العادات والطقوس المرتبطة بموسم الحج.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط احتفالية بعنوان " كوزموبوليتانية الإسكندرية"، وذلك غدا  الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية.

تتضمن فعاليات الاحتفالية عرض فيلم "وطن بالاختيار" وهو نتاج الشراكة ما بين البرنامج الأوروبي التابع للعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد الأوروبي، ويتناول شباب الجاليات الأجنبية المنتمين إلى الإسكندرية "الكوزموبوليتانية" الذين اختاروا البقاء في الإسكندرية مهد حضارات دول البحر المتوسط.

يلي عرض الفيلم إلقاء كلمات من عدد من كبار المسؤولين تعقيبًا على الموضوع المطروح مع مناقشة مشروعات الشراكة القائمة بالفعل مع الدول الأجنبية والخطط المستقبلية التي تهدف إلى استدامة الحوار والتعاون.

وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حرصه على تنظيم تلك الاحتفالية تأكيدًا على رسالة مكتبة الإسكندرية بكونها نافذة العالم على مصر ونافذة مصر على العالم، وأيضًا كونها مركزًا للإشعاع الحضاري ومنارة لإعلاء قيم التسامح والتفاهم والحوار بين الشعوب.

جدير بالذكر أن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط منوط بدراسة الإسكندرية من مختلف المجالات عبر العصور بما في ذلك علاقة المدينة ثقافيًا منذ القدم بمدن البحر المتوسط. 

موسم الحج مكتبة الاسكندرية السيدة زينب حي السيدة زينب بيت السناري احتفالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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