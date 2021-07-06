الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فريق دعم وتطوير الفاعلية التعليمية يزور جامعة قناة السويس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، فريق المتابعة والدعم الفني بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وذلك في إطار المتابعة لتنفيذ أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بالجامعة، والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والممثل بمجموعة كبيرة من الخبراء بالجامعات المصرية.
وأوضح "زكي" أن مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة تعليمية ترفع مستوى الفاعلية التعليمية بالكليات، بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل.
ولفت إلى أن فريق مشروع الفاعلية التعليمية بوحدتي إدارة الجودة وإدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات قام بمتابعة المشروعات الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس، والذى يهدف إلى تحقيق حزمه من الاعتماد البرمجي للبرامج بكلية التربية 
جدير بالذكر أن فريق المتابعة والدعم الفني بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي يضم كل من  الدكتور سلامة عبد الحميد والدكتور  ماجد التونس والدكتور سيد عبد الفتاح والدكتور نادر عبد الدايم.
وتابع الوفد زيارته بتفقد كلية التربية يرافقهم الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة أمينه الدرديري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين. 
وزارالوفد، المكتبة والمعامل والقاعات الدراسية لمتابعة كفاءة استخدام الأجهزة والمعدات، كما التقى مع إدارات الكليات والفريق الإداري، واطلع على الوثائق الداعمة لمخرجات المشروع.
وأشاد فريق المتابعة والدعم الفني بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالبنية التحتية من معامل وقاعات دراسية وأماكن ممارسة أنشطة الطلاب، والتي تتناسب مع حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والمحلية، كما أشاد بدعم إدارة الجامعة للكليات في استكمال مخرجات المشروع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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