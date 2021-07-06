قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائقي الأتوبيسين المتسببين في حادث قطار حلوان الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان في جنوب القاهرة عن اختباء المتهمين داخل شقة سكنية بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية من أمن جنوب القاهرة بقسم حلوان قادها الرواد أحمد الدالي، محمود سعداوي، وأحمد بكر، وداهموا محل اختباء المتهمين وقُبض عليهما.

- تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة حلوان، قد تلقى بمنطقة جنوب القاهرة إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيسين يقلان عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، جنوب القاهرة.

وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين وإصابة 6 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى العام في حلوان لتلقي العلاج.

كانت أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس سائقي أتوبيسي حادث قطار حلوان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في التسبب في حادث التصادم مما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة آخرين.

- اعترافات المتهمين

واعترف المتهمان أنهما هربا إلى محافظة الإسكندرية وجرى ضبطهما، وأنهما كانا يسيران عكس الاتجاه على قضبان القطار كما هما معتادان يوميًا، وفوجئا بقدوم القطار فتوجها للناحية اليسرى لتفادي التصادم، إلا أن القطار اصطدم من الناحية اليمنى لجسم الأتوببسين، ثم اصطدما بأحد العقارات ما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة تسعة.

وكشفت التحريات عن أن سائق القطار هرب من موقع الحادث خشية التعرض للضرب من قبل المواطنين الغاضبين، وقام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة التبين، وحُرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة تبين أن سائق القطار خضع قبل عدة أيام إلى تحليل الكشف عن المخدرات ضمن خطة وزارة النقل التي وضعتها للكشف عن المدمنين داخل قطاعات الوزارة عامة وهيئة سكك حديد مصر خاصة.

وتبين أن أكثر من 5 آلاف عامل ومهندس خضعوا لتحليل الكشف عن المخدرات، وكان منهم سائق قطار حلوان، حيث اتضح أنه لا يتعاطى المخدرات.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار سائقي الأتوبيسين، وقام فريق من مباحث حلوان بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بتحديد مكان اختباء السائقين، وتبين انهما متواجدان في شقة بالإسكندرية، ومن ثم قامت مأمورية بضبطهما وإحضارهما.

- أقوال الشهود

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال الشهود في تصادم قطار بضائع بأتوبيس نقل عمال، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين، وأقوال المصابين من ناحية أخرى التي تنوعت إصابتهم ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الشهود من العمال إنهم أثناء عودتهم من العمل في مصنع مستحضرات التجميل في مدينة 15 مايو كان هناك أتوبيسان الأول كان يسير وبالقرب من مكان الحادث وطلب منهم السائق النزول من السيارة عقب رؤيته قدوم القطار، وبعدها اصطدم في أحد المنازل وتحطم لكن دون سقوط إصابات، وكان خلفه الأتوبيس الثاني ولكنه اصطدم بالقطار.

وتبين من أقوال الشهود أن سائق الأتوبيس الثاني لم ير القطار بسبب عتمة الجو وبسبب وقوف الأتوبيس الأول وهكذا اصطدم بالقطار وكان به مصابون وضحايا.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، على أن يعلن ما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.