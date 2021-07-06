كيف تتحرك مصر والسودان للتأكيد على موقفيهما الثابت من ملف سد النهضة؟

تحركات مصرية سودانية مكثفة وتنسيق على أعلى مستوى بين البلدين قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة بعد غد الخميس.

وترصد الدستور في التقرير التالي جهود مصر والسودان للتأكيد على موقفيهما الثابت حيال أزمة سد النهضة..

بيان مصري سوداني مشترك يحذر من إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني

أكدت القاهرة والخرطوم في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

وحذر وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي في بيانهما المشترك من خطورة هذه الخطوة وما تمثله من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

جاء البيان بعد لقاء شكرى مع المهدي في نيويورك وذلك استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد غدا الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان.

الاستمرار في التنسيق بين البلدين وإجراء اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن

واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

لقاءات وزير الخارجية سامح شكري المكثفة في نيويورك

وعقد شكري، سلسلة من اللقاءات على مدار اليوم خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

تحركات السودان في نيويورك قبل جلسة مجلس الأمن

ومن جهتها، تكثف المهدي عدة لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية والدول الإفريقية بالمجلس، وذلك لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتوجه ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني أيضا إلى الولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة، حيث أكد في مؤتمر صحفي قبل مغادرته الخرطوم إن استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إنجاز مهم للدبلوماسية السودانية وتأكيد واضح على حجة السودان بأن الملء الآحادي الثاني يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.

ولفت عباس إلى دفع السودان بأربع مطالب تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الإتحاد الإفريقي بدل دور المراقبين ودعوة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي للمساعدة في دفع التفاوض بين الدول الثلاثة.

وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن بلاده أجرت سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، متوقعا أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان، مشددا على أنه سيطالب إثيوبيا في مجلس الأمن بوقف الإجراءات الأحادية، مشيرا إلى أن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين

وبحسب عباس سيتخذ السودان كل السيناريوهات بناء على نتائج جلسة مجلس الأمن حيث تمتلك الخرطوم عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة.

وسيجري عباس أيضا سلسلة اجتماعات مع عدد من الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن قبيل انعقاد الجلسة بهدف تنسيق الجهود والمواقف، هو وباقي أفراد الوفد السوداني.

وسينقل الوفد السوداني خلال الاجتماعات، موقف الخرطوم من السد وما يشكله من تهديدات على حياة 20 مليون سوداني بجانب المخاطر المترتبة على منشآته المائية.

ويأمل السودان في استقطاب الدعم لموقفه الداعي لإجراء عملية فعالة لتسوية المنازعات حول المسائل المعلقة، وإبرام اتفاقية ملزمة ومنصفة ومستدامة ومقبولة للأطراف الثلاثة.

اللجنة العليا السودانية لسد النهضة تستعرض استعدادات السودان قبل الجلسة

وبالتزامن مع التحركات المصرية السودانية في نيويورك قبيل الجلسة، اجتمعت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

واطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية سد النهضة والمزمع عقدها غدا الخميس حيث أمن الاجتماع على موقف فريق التفاوض ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي .

وأخذ الاجتماع علما بنتائج الاتصالات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة "السودان، مصر وإثيوبيا"، ورحبت اللجنة العليا بالجهود الإماراتية وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي ايجابيًا مع هذه الجهود.

وأُحيط الاجتماع بتطورات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني والذي أصبح أمرًا واقعًا، وشدد في هذا الصدد على استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقرر الاجتماع عقد الجلسة القادمة للجنة العليا لسد النهضة في موقع خزان الروصيرص.