الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مدرسة الشهيد فاضل سالم باشا للغات في السويس (صور)

أسرة الشهيد أثناء
أسرة الشهيد أثناء الإفتتاح

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مدرسة الشهيد نقيب مهندس فاضل سالم باشا للغات بمنطقة ببورتوفيق بعد إطلاق اسمه عليها بدلا من مدرسة اللغات الرسمية الإنجليزية سابقا.

وأشار المحافظ إلى عظم مكانة دور الشهداء فى الدفاع عن مصر، مؤكداً على أننا نطلق أسماء الشهداء على المدارس والمنشأت العامة تخليداً وتكريماً لما قدموه من تضحيات كبيرة فى سبيل الوطن.

ورافق المحافظ يرافقهم الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

كما حضر الافتتاح أسرة الشهيد والدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس واللواء باسم العطار نائب مدير الأمن والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ومحمود الفولى مدير عام التربية و التعليم وفاتن عبد الغنى رئيس حى السويس والقيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم بعد إطلاق اسم الشهيد عليها تكريما وتقديراً له.

وكان المجلس التنفيذي برئاسة محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر قد قرر في ٢٧ مايو الماضي إطلاق اسم الشهيد نقيب مهندس فاضل  سالم باشا على مدرسة اللغات الرسمية انجليزى بمنطقة حوض الدرس واطلاق اسم الشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر على مدرسة الحرية بنات امام المستشفى العام.

ويذكر أن ملازم أول مهندس احتياط الشهيد فاضل سالم باشا خريج هندسة كيميائية استشهد دفاعا عن الارض والعرض في السادس من فبراير عام ٢٠٢٠ اثناء قيامه بالتعامل مع لغم ارضي زرعه ارهابيون تكفيريون في مدينة العريش بشمال سيناء.

ورقي الشهيد استثنائيا إلى رتبة نقيب ووارى الثرى بمدينة السويس بعد جنازة مهيبة تقدمها المحافظ.

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افتتاح مدرسة الشهيد فاضل سالم باشا السويس سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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