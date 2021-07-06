استكمال مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ببورسعيد

استقبل الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم ممدوح طه وأحمد السعيد المسئولين الميدانيين لمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ببورسعيد وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللقاء جاء فى إطار التعاون المستقبلى المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المتمثل فى وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل ومشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt.

وأضاف باهى أنه استعرض خلال اللقاء إنجازات مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE فى الأعوام السابقة، كما تعرف على المشروع الاستكمالى الجديد وآليات تكوينه بغرض تحقيق التواصل وتنفيذ الأنشطة بفاعلية على أرض الواقع.

وفي شأن آخر كان قد عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعا تنسيقيا، لبحث الاستعداد الجيد لإجراء ‏امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 10 يوليو الجارى والتى تستمر حتى 2 أغسطس القادم، حيث إستهدف الإجتماع ‏مديرى الإدارات التعليمية ومدير إدارة التعليم الثانوى المركزى.‏

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم استعراض ومناقشة التوجيهات الخاصة بإجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والتى تضمن ‏توفير الأجواء الهادئة للطلاب والقائمين على الإمتحانات وإنتظام سير العملية الإمتحانية، مشددا على متابعة أعمال التطهير ‏والتعقيم لمقرات اللجان للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وأشار الدكتور نبوى إلى التواصل مع مسئولى المحليات لرفع كافة المخلفات والقمامة حال وجودها فى محيط مقرات اللجان ‏وعددها 19 لجنة بهدف تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد بإجمالى 5099 طالبا ‏وطالبة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة‎.‎

وأشار الدكتور نبوى إلى التواصل مع مسئولى المحليات لرفع كافة المخلفات والقمامة حال وجودها فى محيط مقرات اللجان ‏وعددها 19 لجنة بهدف تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد بإجمالى 5099 طالبا ‏وطالبة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة‎.‎