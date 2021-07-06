الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ببورسعيد

نبوي باهي
نبوي باهي

استقبل الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم ممدوح طه وأحمد السعيد المسئولين الميدانيين لمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ببورسعيد وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللقاء جاء فى إطار التعاون المستقبلى المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المتمثل فى وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل ومشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt.

وأضاف باهى أنه استعرض خلال اللقاء إنجازات مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE فى الأعوام السابقة، كما تعرف على المشروع الاستكمالى الجديد وآليات تكوينه بغرض تحقيق التواصل وتنفيذ الأنشطة بفاعلية على أرض الواقع.

وفي شأن آخر كان قد عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعا تنسيقيا، لبحث الاستعداد الجيد لإجراء ‏امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 10 يوليو الجارى والتى تستمر حتى 2 أغسطس القادم، حيث إستهدف الإجتماع ‏مديرى الإدارات التعليمية ومدير إدارة التعليم الثانوى المركزى.‏

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم استعراض ومناقشة التوجيهات الخاصة بإجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والتى تضمن ‏توفير الأجواء الهادئة للطلاب والقائمين على الإمتحانات وإنتظام سير العملية الإمتحانية، مشددا على متابعة أعمال التطهير ‏والتعقيم لمقرات اللجان للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وأشار الدكتور نبوى إلى التواصل مع مسئولى المحليات لرفع كافة المخلفات والقمامة حال وجودها فى محيط مقرات اللجان ‏وعددها 19 لجنة بهدف تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد بإجمالى 5099 طالبا ‏وطالبة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة‎.‎

وأشار الدكتور نبوى إلى التواصل مع مسئولى المحليات لرفع كافة المخلفات والقمامة حال وجودها فى محيط مقرات اللجان ‏وعددها 19 لجنة بهدف تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد بإجمالى 5099 طالبا ‏وطالبة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة‎.‎

تعليم سوق العمل مشروع الفرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

وزير التموين: 39 «شادر خراف» و8 آلاف «عجل» استعدادا لعيد الأضحى

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

حسين عيسى مستشارًا للشئون الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين