لقضاء يوم مع زملائهم.. أكاديمية الشرطة تستقبل 155 من طلاب كليات الحقوق (فيديو)

استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، 155 طالبا وطالبة يمثلون كليات الحقوق والقانون بعدد من الجامعات الخاصة لقضاء يوم كامل مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على ليسانس حقوق من الملتحقين بكلية الشرطة لترسيخ قيم الترابط والتلاحم بينهم، و ذلك في إطار تأكيد أواصر التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

و في سياق متصل كانت أكاديمية الشرطة، قد نظمت يوماً كاملاً بنظام التعايش، استقبلت خلاله عددا من الطلبة والطالبات يمثلون 3 كليات للحقوق والقانون بالجامعات الخاصة مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق، وذلك في إطار تأكيد أواصر التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

و كان فى استقبالهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية ، و رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية، الذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل اهتمامه ورعايته لما لها من مردود قوى وإيجابي فى التقارب وتبادل الرؤى بين شباب الوطن.

كما ألقى رئيس الأكاديمية الضوء على دور كل كيان من كيانات الأكاديمية فى تحقيق "رسالة العلم للأمن " موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة بأسلوب عصري ومتطور، كما استعرض البرنامج التعليمي التدريبي للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق.

- تكريم طلبة الجامعات الفائزين فى المسابقة البحثية التي نظمتها "الداخلية و التعليم العالي"

وعلى هامش فعاليات الزيارة تم تكريم طلبة وطالبات الجامعات المصرية الفائزين فى المسابقة البحثية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لطلاب الجامعات المصرية فى العديد من الموضوعات المجتمعية منها (الفرص التي توفرها رؤية مصر 2030 للشباب – استراتيجية التحول الرقمي فى الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الاصطناعي – التعاون المجتمعي لمواجهة الأزمات الصحية – مخاطر التعدي على أراضي الدولة) .

وأناب وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة ، فى تكريم الفائزين حيث تم تكريم 4 طلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى الأبحاث الفردية من الجامعات المصرية، و4 طلاب الفائزين بالمركز الأول بالبحث الجماعي .

و تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية) فضلاً عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات.

وفى نهاية الزيارة، أعرب الطلبة والطالبات المشاركين بالزيارة عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها .