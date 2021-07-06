كتاب «الحياة النيابية في مصر» يشارك بمعرض الكتاب 2021

أتاحت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ضمن جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إصدارا متميزا هو "الحياة النيابية في مصر مختارات من الأرشيف المصري" وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو الجاري.

الإصدار يضم مجموعة مختارة من الوثائق التي تؤرخ للحياة النيابية في مصر منذ نشأتها بوثائق ترصد جلسات البرلمان والمشكلات الاقتصادية والمطالب الطبقية للنواب مع بداية البرلمان ومراسيم حل البرلمان وظهور الدستور المصري وهو الكتاب الذي كتب مقدمة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان السابق .

والكتاب هو دراسة وثائقية أعدتها الأستاذة الدكتورة نيفين موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان قد افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية ثري دي.

وكان المعرض قد شهد في ايامة الأولى زيارات كبيرة وصلت إلى 100 ألف زائر وبلغت مبيعاته لدى أجنحة الهيئات كميات كبيرة وهو الذي أكد نجاحه المبدئي إضافة إلى الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا بمنع التزاحم وان احتاج الأمر لغلق بعض الاجنحة جزئيًا.