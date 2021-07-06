الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كتاب «الحياة النيابية في مصر» يشارك بمعرض الكتاب 2021

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أتاحت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ضمن جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إصدارا متميزا هو "الحياة النيابية في مصر مختارات من الأرشيف المصري" وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو الجاري.

الإصدار يضم مجموعة مختارة من الوثائق التي تؤرخ للحياة النيابية في مصر منذ نشأتها بوثائق ترصد جلسات البرلمان والمشكلات الاقتصادية والمطالب الطبقية للنواب مع بداية البرلمان ومراسيم حل البرلمان وظهور الدستور المصري وهو الكتاب الذي كتب مقدمة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان السابق .

والكتاب هو دراسة وثائقية أعدتها الأستاذة الدكتورة نيفين موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان قد افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

 ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية ثري دي.

وكان المعرض قد شهد في ايامة الأولى زيارات كبيرة وصلت إلى 100 ألف زائر وبلغت مبيعاته لدى أجنحة الهيئات كميات كبيرة وهو الذي أكد نجاحه المبدئي إضافة إلى الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا بمنع التزاحم وان احتاج الأمر لغلق بعض الاجنحة جزئيًا.

الحياة النيابية معرض الكتاب اصدارات دار الكتب والوثائق صدر حديثا جناح دار الكتب والوثائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

وزير التموين: 39 «شادر خراف» و8 آلاف «عجل» استعدادا لعيد الأضحى

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

حسين عيسى مستشارًا للشئون الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين