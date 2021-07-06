تكريم 11 طالبًا من ذوي الهمم بجامعة سوهاج

كرم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 11 طالب وطالبة من مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة، لتمكنهم من استخدام مهارات الحاسب الآلي والكتابة بدون مرافق.

جاء ذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال والمحاسب عفت حلمي أمناء الجامعة المساعدين، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ولفيف من ذوي الطلاب المكرمين.

ولأوضح الدكتور أحمد عزيز أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيراً بجميع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وإزالة كافة العوائق التي تحول مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، معرباً عن سعادته البالغة بوجود مركز خاص بتلك الفئة من الطلاب داخل الحرم الجامعي، مزود بكافة الإمكانات المادية والأجهزة الحديثة التي تمكنهم من تلقي دروسهم بكل سهولة ويسر، موجهاً شكر لجميع الطلاب من أصحاب الهمم والإنجازات المتتالية، وشكر مماثل لكل القائمين على العمل بالمركز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه قال الدكتور عماد الصوينع، اليوم، يتم الاحتفال بعدد 11 طالب من الخريجين من الطلاب ذوي الإعاقات البصرية والحركية منهم 8 من كلية الآداب، و3 من كلية الحقوق، تمكنوا من استخدام مهارات الحاسب الآلي والكتابة بدون مرافق، مشيراً إلى أن ذلك أتاح لهم الفرصة للالتحاق بقطاع الدراسات العليا لاستكمال مسيرتهم التعليمية، موجهاً شكر خاص للدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة لتبنيه جميع أنشطة المركز ودعمها بكل السبل منذ أنشاؤه بالجامعة حتى وصل إلى مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الطلاب الخريجين قاموا بتكريم رئيس الجامعة بمنحه برواز يحمل صورته الشخصية، في جو ساده السعادة والفرحة من جميع الحاضرين.

فيما شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج احتفالية تكريم الرواد بقاعة المناقشات بمقر كلية الآداب بالجامعة الجديدة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، الدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكد رئيس الجامعة على حرصه الشديد لحضور مثل هذه الاحتفاليات التي تعزز العلاقات الإنسانية بين منتسبي الجامعة، وهي أيضاً تعبر عن مدى عرفاننا بالجميل لمن أدوا واجباتهم على الوجه الأمثل ممن بلغوا سن التقاعد ووجه تهنئته لمن حصلوا على درجات علمية أو من ترقوا إلى درجات أعلى، وجميع هؤلاء الذين أدت مساهمتهم إلى رفع الجامعة إلى مكانة عالية بين الجامعات، مضيفاً أن الإحتفال السنوي يحصد فيه المكرمون ثمرة مجهودات سنوات طوال من العمل والعطاء والاجتهاد.

وأضاف الدكتور كريم مصلح عميد الكلية أن هذا اليوم هو يوم العرفان بالجميل والوفاء والتقدير للمكرمين، الذين اجتهدوا في العمل لسنوات ولم يبخلوا بعلم أو جهد، مما أسهم فى دفع منظومة العمل وتطوير الأداء وتحقيق العديد من النجاحات.

وأوضح الدكتور محمد توفيق أنه تم تكريم ١٣ أستاذا ممن بلغوا السن القانوني، و٥ من الأساتذة الذين ترقوا إلى درجة أستاذ، وقد تم تكريم ٩ ممن ترقوا لدرجة أستاذ مساعد، وكذلك ٧ حصلوا على جوائز علمية، ٢٥ حصلوا على درجة الدكتوراه، بالإضافة الى ٢٣ ممن حصلوا على درجة الماجستير.