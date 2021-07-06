الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأسقفية: نضع كل إمكاناتنا تحت تصرف القيادة السياسية في أزمة سد النهضة

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عن قلقه البالغ إزاء الموقف الأثيوبي المتعنت تجاه قضية سد النهضة، بعد إعلان أديس أبابا عزمها البدء في الملء الثاني للخزان دون التوصل لاتفاق مرضي مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وقال فوزي، في بيان له اليوم: “نعلن دعمنا الكامل للقيادة المصرية في قضية سد النهضة مشددًا على إن الكنيسة الأسقفية تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف القيادة السياسية خلال الفترة القادمة”.

وشدد فوزي على إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سيواصل دوره الفعال في دعم القيادة المصرية لدى الاتحاد الإفريقي، واتحاد الكنائس الأسقفية العالمية، حيث يضم الإقليم تحت رئاسته عشرة دول إفريقية.

ودعا فوزي جميع رعاياه لتنظيم يوم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة على أن ترفع الصلوات لله لتعضيد القيادة السياسية المصرية والحفاظ على مياه النيل هبة الله لشعب مصر.


كان إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أرسل منذ شهور خطابًا موقعًا من رؤساء أساقفة الكنيسة في إفريقيا يعلن فيه قلقه إزاء التعنت الإثيوبي وقد تم إرسال الخطاب للاتحاد الإفريقي ولاتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمي.
 

الأسقفية مصر سد النهضه المطران سامي فوزي الكنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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