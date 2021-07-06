الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليلة شعرية في محبة الشاعر الراحل رفعت سلام بمنتدى الاستقلال الثقافي

رفعت سلام
رفعت سلام

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي٬ في السابعة من مساء اليوم٬ الدكتور عادل ضرغام، وعدد من الشعراء المصريين والعرب ومجموعة شعراء قصيدة النثر؛ احتفاء بالشاعر المصري رفعت سلام الذي وافته المنية في ديسمبر 2020، وذلك  بمقر المنتدى في مركز الاستقلال للبحوث، 2 ش طلعت حرب – ميدان التحرير (عمارة عمر أفندي) الدور الثامن، ويستطيع الراغبون في مناقشة الشاعرين الحضور إلى مقر المنتدى، أو الانضمام عبر تطبيق "زووم" أو متابعة الندوة على “فيس بوك” من خلال صفحة أدب المصريين: وصفحات الشعراء الشخصية، ويدير الندوة الشاعر المصري أحمد سراج.

ووفق الدكتور جمال زهران مدير مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: فإن رفعت سلام شاعر كبير، ومترجم سد ثغرة كبيرة بترجمته الأعمال الكاملة لكبار شعراء الحداثة العالميين.

يبدأ اللقاء بكلمتين افتتاحيتين للدكتور جمال زهران، والشاعر محمد نصر، ثم دراسة نقدية يقدمها الدكتور عادل ضرغام، ثم أمسية شعرية.

الجدير بالذكر أنه يقام على هامش الندوة حفل توقيع للشعراء الحاضرين، كما يهدي المركز بعض إصداراته للضيوف المصريين والعرب.

ويأتي المنتدى لدعم الثقافة العربية، وزيادة الربط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، والموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

ويعد الشاعر الراحل "رفعت سلام" من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة «إضاءة 77» مع بعض زملائه، حلمي سالم٬ جمال القصاص٬ أمجد ريان٬ طلعت شاهين٬ وماجد يوسف، ثم أصدر مجلة «كتابات»، وله عدد من الكتب في مجالات الشعر والدراسات النقدية والترجمة منها: سبعة أعمال شعرية هي: «وردة الفوضى الجميلة٬ إشراقات رفعت سلاَّم٬ إنها تُومئ لي٬ هكذا قُلتُ للهاوية٬ إلى النهار الماضي٬ كأنَّها نهاية الأرض٬ حجرٌ يطفو على الماء».

كما صدر له حديثا عن دار العائدون للنشر والتوزيع بالأردن٬ مختارات شعرية٬ تحت عنوان «كرغوة على جسدي» كان الشاعر قد سلّمها لدار العائدون منذ فترة.

وصدر له في الدراسات: المسرح الشعري العربي٬ بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية٬ بحثًا عن الشعر، إلي جانب ترجماته لأعلام الشعر العالمي البارزين من بينهم: «بوشكين٬ ماياكوفسكي٬ كربرشويك٬ ليرمونتوف٬ يانيس ريتسوس٬ سوزان برنار٬ شارل بودلير٬ قسطنطين كفافي٬ أوديسيوس إيليتِس»، وغيرهم.

الشاعر رفعت سلام منتدى الاستقلال الثقافي إضاءة 77 وردة الفوضي الجميلة كرغوة علي جسدي أمجد ريان حلمى سالم

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وائل لطفي

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