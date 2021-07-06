الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جناح متميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين ويستمر حتى الخامس عشر من يوليو الجارى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذى تشرف على تنفيذة هيئة البحوث العسكرية داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب لهذا العام مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطنى والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.

ويضم عرضاً للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

كما حرصت القوات المسلحة على أن يتضمن الجناح العديد من الإصدارات العسكرية المتخصصة والمعارف العامة والتاريخية بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالعديد من العلوم الإجتماعية والبحثية المتنوعة.

كما يضم المعرض إصدارات معهد نظم المعلومات وإصدارات جهاز العمل النفسى فى مختلف المجالات النفسية والتى تخدم القطاع المدنى، كما يتوافر بالجناح مكاتب متقدمة لكل من إدارة التجنيد والتعبئة ومعهد النظم ومعهد اللغات وإدارة الخدمات الطبية وإدارة النوادى والفنادق بالإضافة إلى إحتواء الجناح على شاشة تفاعلية وذلك لتقديم وتسهيل الخدمات للقطاع المدنى.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعدداً من الهدايا التذكارية والعينية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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