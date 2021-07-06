الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل لعدة درجات علمية

الأكاديمية الطبية
الأكاديمية الطبية العسكرية

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها عن فتح باب التسجيل لعدة درجات علمية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.

وقالت إنه سيتم فتح باب التسجيل للدرجات العلمية الآتية:

الدفعة رقم (2) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للعلوم الطبية والمعتمدة من الكلية الملكية البريطانية  فى تخصصات: [الجراحة العامة وتخصصاتها - الباطنة العامة وتخصصاتها - طب الأطفال وتخصصاته - التخدير وعلاج الألم - الرعاية المركزة – الأشعة التشخيصية والتداخلية].

الدفعة رقم (3) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

الدفعة رقم (1) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحرى.

الدفعة رقم (2) للحصول على درجة الماجستير فى صحة الفم والأسنان.

الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة و(الطب الوقائى – صحة المناطق الحارة – إدارة المستشفيات – الميكروبيولجى للأطباء البشريين والصيادلة) .

الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس التمريض.

وأوضحت أن مواعيد بدء التسجيل للشهادات المشار إليها سيكون اعتبارًا من  10/ 7/ 2021 ولمدة شهر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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