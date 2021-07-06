الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب

ختام دورة الدبلوماسية
ختام دورة الدبلوماسية العسكرية

احتفلت القوات المسلحة باختتام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (1) (MDC-2021) والتى عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية بمشاركة 66 دارساً من الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسي العسكري وزوجاتهم من 31 دولة إفريقية وعربية وأوروبية من الدول الصديقة والشقيقة.

وتعقد تلك الدورة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتعزيز وزيادة آفاق التعاون العسكري وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات.

وفي هذا الإطار قامت هيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة في جهاز الملحقين الحربيين بالإعداد والتجهيز وتنفيذ الدورة بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية – المجلس القومي للمرأة.

بدأ الاحتفال بعرض التقرير الختامي للدورة أعقبه عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تضمن الأنشطة التي نفذت خلال الدورة والتى ساهمت في تطوير وتنمية مهارات الدارسين في مجال العمل الدبلوماسى والاستراتيجية والأمن القومي وأسلوب إدارة الأزمات الدولية وكذا تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة العملية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المزارات السياحية والمناطق العسكرية.

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمسؤولين من وزارة الخارجية المصرية وبعض من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالقاهرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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