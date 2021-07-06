الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرت لهما مقطعين مصورين على «فيسبوك»

أمرت طفلين بغسل قدميها.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة متنمرة

حبس
حبس

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء،  حكم بحبس سيدة بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه لاتهامها بالتنمر والسخرية من طفلين أصحاب جنسية أجنبية من خلال أمرهما بغسل قدميها وشرب سجائر.

- تفاصيل التحقيقات

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «ر. م»، بدائرة قسم ثان أكتوبر، محافظة الجيزة، بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما الطفلين أصحاب جنسية أجنبية، وذلك بأن التقطت بهاتفها المحمول مقاطع مصورة لهما حال تواجدهما بمسكنهما حيث اذاعت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسجيلات بغير رضاهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت ضعف المجني عليهما لحالتهما العقلية لصغر سنهما، بقصد وضعهما موضع السخرية والحط من شأنهما، وذلك بأن نشرت مقطعين مصورين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تظهر في الأول منهما وهي تأمر المجني عليه الأول بغسل قدميها المغمورتين بالماء في اناء وضعته أسفل قدميها وغسله وجهه بذلك الماء مع تلفظها بعبارات تملؤها السخرية والتنمر، وتظهر في الثاني منهما وهي تأمر المجنى عليه الثاني بتدخين سيجارة ،ساخرة منه وعرضت الطفلين المجنى عليهما للخطر، وذلك بأن عرضت اخلاقهما وصحتهما للخطر، واستخدمت حسابا على شبكة معلوماتية «فيسبوك» هادفة إلى ارتكاب الجرائم.

- أحد الطفلين ابن جارتها

وكانت رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع  مصورا لسيدة تظهر به وبصحبتها طفل يحمل جنسية دولة أفريقية، تصوره خلال تدخين السجائر، وغسل قدميها، وتبين أن الطفل ابن جارة السيدة التى تسجل مقطع الفيديو، مطالبين بسرعة القبض عليها، فتم تحديد هوية المتهمة بالتنمر على الطفل وضبطها، وتبين أنها تقيم بمدينة 6 أكتوبر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

- عقوبة التنمر

 ووفقا للقوانين فإن للتنمر عقوبات  حيث وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر و تناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتتمثل العقوبات وفقا للقانون في  عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

محكمة القاهرة الاقتصادية حرمة الحياة الخاصة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قسم ثان أكتوبر جنسية اجنبية تحقيقات النيابة العامة غرامة 100 ألف جنيه مشروع قانون قانون العقوبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

وزير البترول: منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية بمعايير عالمية

وزير التموين: 39 «شادر خراف» و8 آلاف «عجل» استعدادا لعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين