«سيدة الإغراء».. أبرز المعلومات عن الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي

تصدرت الممثلة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي وابنتها ديفا كاسل البالغة من العمر 16 عامًا غلاف مجلة فوغ إيطاليا، وظهرت بيلوتشي البالغة من العمر 56 عامًا مع ابنتها على صورة الغلاف وهما ترتديان فساتين من الساتان الأسود من ماركة "دولتشي غابانا"، وتصدرت تريند جوجل اليوم.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن مونيكا بيلوتشي.

-وُلدت بيلوتشي في عام 1964، في مدينة تشيتا دي كاستيلو بإقليم أومبريا وسط إيطاليا، وترعرعت في مدينة سان جوستينو.

-في عمر الـ18، التحقت بجامعة بيروز للحقوق. وبدأت تعمل كعارضة أزياء لتتمكن من دفع أقساطها.

-وكانت أول صور لها وهي تعرض الأزياء في العام 1987 عندما كان عمرها 23 سنة.

-- بدأت رحلتها مع عالم السينما، وسرعان ما نجحت في الظهور بأول أعمالها عام 1991 بعنوان "La Riffa"

- دخلت بيلوتشي المجال من أوسع أبوابه حينما شاركت في بطولة فيلم "Bram Stoker's Dracula" مع المخرج فرانسيس فورد كوبولا، وشاركت عام 1996 بفيلم "The Apartment"

- وحصدت عنه جائزة مهرجان سيزار كأفضل ممثلة، لتصبح بعدها ممثلة ذات شعبية عالمية وشريحة متابعين ضخمة حول العالم.

-وضعت مجلة إمباير بيلوتشي في المرتبة الواحدة والعشرين ضمن قائمة "الـ 25 شخصية الأكثر إغراءً في السينما عن دورها "برسفون" في سلسلة أفلام الماتريكس.

- حصلت على أجمل امرأة في العالم لأكثر من عام وفقا لقائمة "TOP BEAUTY WORLD".

-شاركت بمجموعة من الأفلام أبرزها "Malèna " عام 2000، وفيلم "Under Suspicion " وفيلم "Brotherhood of the Wolf" عام 2001، لتأخذ دور البطولة بعدها بعدد من الأفلام في هوليوود أبرزها " Tears of the Sun 2002” مع النجم بروس ويليس.

-تزوجت مونيكا بلوتشي مرتان الأولى من كلاوديو كارلوس باسو في العام 1990، واستمر الزواج لمدة 4 أعوام، والثانية بعد قصة حب مع النجم الفرنسي فينسنت كاسيل عام 1999، وأنجبا “ديفا” في عام 2004 و”ليوني” في عام 2010، لكنهما انفصلا عام 2013 ولم يفصحا عن الأسباب.