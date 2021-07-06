تونس: فرض الحظر الصحي الشامل في البلاد أمر غير ممكن

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الحجر الصحي الشامل بكامل الجمهورية غير ممكن إطلاقا في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وفق وكالة (فرانس برس) .

وتابع سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية إثر انتهاء الاجتماع الطارئ الذي انعقد بحضور رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وعدد من الوزراء والقيادات: أن الاجتماع ضروري في ظل تردي الأوضاع وتضاعف أعداد المصابين بكورونا وإطلاق صيحات الفزع.

واعتبر أن المسؤولية تقتضي اليوم اتخاذ إجراءات جديدة خاصة وأن الإجراءات السابقة في المدة الأخير أثبتت أنها غير ناجعة أو غير كافية أو هي فاشلة، مؤكدا عدم إمكانية مواصلة العمل بتلك الإجراءات السابقة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن مليونا و999 ألفا و364 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ (115) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية، اليوم الثلاثاء - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس بالجرعة الأولى بلغ 27 ألفا و329 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 592 ألفا و350 شخصا، مضيفة أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 3 ملايين و82 ألفا و684 شخصا.

وجددت الصحة التونسية دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 227 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.