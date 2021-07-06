الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحماية المدنية» تسيطر على حريق هائل في 3 أكشاك بالمرج

حريق أكشاك بالمرج
حريق أكشاك بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في 3 أكشاك أسفل الطريق الدائري بمنطقة المرج لمحافظة القاهرة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمحال المجاورة.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

 

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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