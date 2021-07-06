العثيمين: دور كبير لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مواجهة التطرف

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية الدور الكبير لمجمع الفقه الإسلامي في مواجهة التحديات العديدة والمعقدة التي تحيط بالأمة الإسلامية التي تغذيها خطابات التطرف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال مشاركة العثيمين - عبر الاتصال المرئي- في الاجتماع الأول لهيئة مكتب مجمع الفقه الإسلامي الدولي لسنة 2021، أحد الأجهزة المتخصصة التابعة للمنظمة.

وأعرب العثيمين عن شكره للسعودية على الدعم الذي تتلقاه المنظمة وأجهزتها لتضطلع للقيام بمهامها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وأشار العثيمين إلى الدور الهام الذي يضطلع به مجمع الفقه الإسلامي في تشجيع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بهدف إيجاد جسور للتواصل والتعامل الإيجابي مع القضايا الخلافية وتحقيق التقارب في جهات النظر لتكريس مبادئ الاحترام المتبادل وقبول الآخر المختلف والتعاون فيما يحقق خير المجتمع الإنساني.

وكان استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الخميس الماضي، حاكم إقليم دارفور، منى أركو مناوي.

وخلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين المنظمة والسودان، وإقليم دارفور، وثمن الأمين العام، دور السودان الريادي داخل المنظمة وفي العمل الإسلامي المشترك، كما جرى استعراض مجالات التعاون ودعم التنمية في إقليم دارفور.

وأكد العثيمين ترحيب منظمة التعاون الإسلامي بالتطورات الإيجابية في السودان خلال الفترة الماضية، وكان له الشرف أن يكون من ضمن الموقعين كشهود على الاتفاق على الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية.

وفي وقتٍ سابق، استقبل رئيس جمهورية غامبيا، آداما بارو، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، يوم 26 يونيو الماضي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وشهد لقاء الرئيس الغامبي والأمين العام، تبادلًا لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتعزيز دور المنظمة ومؤسساتها، وتحديات السلم والأمن التي تواجهها حاليًا بعض المناطق في القارة الإفريقية، إضافة إلى سبل محاربة الإرهاب والتطرف.