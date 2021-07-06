إطلاق المرحلة الثانية من «بأيدينا نخضرها» لتجميل مدارس أسيوط الجديدة

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "بأيدينا نخضرها" لتجميل المدارس بمشاركة طلاب مدارس مدينة أسيوط الجديدة، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى التي شملت زراعة وتجميل ميادين وشوارع المدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن المبادرة تستهدف تجميل مدارس مدينة أسيوط الجديدة، حيث شارك طلاب المدارس بزراعة الزهور والأشجار بأيديهم، لتشجيعهم على الحفاظ على خلق بيئة نظيفة ومعرفتهم باليوم العالمي للبيئة.

وقالت: تهدف المبادرة أيضاً، إلى بث روح التعاون والمشاركة الإيجابية بين طلاب المدارس، وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عن طريق زراعة الحدائق والمتنزهات العامة بالنجيلة والأشجار والزهور، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على توفير عوامل الجذب للمواطنين.

وفي سياق متصل، شهدت المهندسة جيهان عمار، حفل تكريم أوائل الطلاب المتفوقين بالمدارس بمدينة أسيوط الجديدة، وسط أجواء من الفرح والسعادة لسكان مدينة أسيوط الجديدة بحضور عدد كبير من أسر الطلاب المتفوقين وقيادات التربية والتعليم، وتضمن بعض الفقرات الغنائية والاستعراضية لطلاب المدارس.

كما قامت المهندسة جيهان عمار، بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للطلاب الأوائل، متمنية لهم مزيداً من التفوق والازدهار.

أسيوط الجديدة

مدينة أسيوط الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث التي تعمل على إعادة توزيع السكان في محافظة أسيوط ورفع المستوى المعيشي لهم.

وتضم المدينة فرص عمل تحفز على الهجرة إليها ومشروعات ضخمة ترأسها قناطر أسيوط الجديدة تجذب الاستثمارات والسياحة في المدينة بشكل كبير.

وتقع أسيوط الجديدة شرق النيل على بعد 15 كم من مدينة أسيوط الحالية. وترتبط المدينة بالمدن المحيطة من خلال تقاطع طريق القاهرة / سوهاج مع طريق الغردقة / أسيوط، بالإضافة إلى محاور أساسية مثل الكوبري العلوي الجديد وقناطر أسيوط.

- تبلغ المساحة الكلية للمدينة 30,000 فدان.

- تبلغ نسبة الكتلة العمرانية: 6,600 فدان (مناطق سكنية – مناطق خدمية – مناطق ترفيهية – مناطق سياحية).

- تضم المدينة 40,000 نسمة وتستوعب 700,000 نسمة.

ويبلغ حجم الاستثمارات بالمدينة، 3.8 مليار جنيه تنقسم كالآتي:

- قطاع المرافق: 1.9 مليار جنيه.

- قطاع الإسكان: 1.6 مليار جنيه.

- قطاع الخدمات: 380.7 مليون جنيه.

- قطاع الزراعة: 25.4 مليون جنيه.

تحتوي مدينة أسيوط الجديدة على مشروعات خدمية ضخمة منها قناطر أسيوط الجديدة: تساهم في تحسين الري في 20% من الرقعة الزراعية في مصر بمحافظات ( الجيزة – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم) وهو أهم مشروع بعد السد العالي. منطقة تكنولوجية، وأسواق وهايبر ماركت خاص، و4 مدارس ومعهد أزهري ومدرسة يبانية وجامعة أسيوط والجامعة الروسية، ومستشفى أسيوط الجامعي، و3 مخابز، ووحدة مرور وخدمات سجل مدني.

وتعتبر المدينة متكاملة المرافق من: (مياه – كهرباء – صرف صحي – طرق – اتصالات).

A533B591-6E16-42CF-B9BA-41098BB542F8

D03BC3B8-4089-47F7-8FA7-C3E4EAE69A10

BCD4D1DE-021D-4E0F-85DE-FDC38AA5EC6B