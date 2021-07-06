الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء صرف معاشات الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أقل من 3000 جنيه

معاش
معاش

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات الشريحة الثالثة لمن يتقاضى أقل من 3000 جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة، لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش، من خلال 19 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، لمن يتقاضون من البريد.

وأكدت الهيئة، أنه تم الانتهاء، أمس، من صرف معاشات الشريحة الثانية لمن يتقاضى أقل من 2000 جنيه قبل الزيادة.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الزيادات السنوية بحديها الأدنى والبالغ 117 جنيهًا والأقصى البالغ 1053 جنيهًا تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو، والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.

وأضاف عوض، في تصريحات، أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.

وعن تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية، أشار إلى أنه توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وآخرها توجيه رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من 1-7-2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة، كما بلغ مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً للقوانين حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30-6-2014.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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