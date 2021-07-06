أبطال «الكبير أوي» يوافقون على المشاركة في الجزء الجديد مع أحمد مكي

بدأ الفنان أحمد مكي التحضيرات الجادة لتقديم الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” للعرض خلال الفترة الماضية، بعد سنوات من التأجيل، وذلك بعد نجاح مسلسل “الاختيار 2”، الذي قام ببطولته خلال الموسم الرمضاني الماضي مع النجم كريم عبد العزيز.

تفاصيل “الكبير 6”

وعلمت “الدستور”، أن فريق العمل بالكامل وافق ورحب بالمشاركة في الجزء الجديد من العمل دون مناقشات لرغبتهم في العودة للعمل مع “مكي” مجددا، وخاصة محمد سلام، وهشام إسماعيل، وحسين أبو حجاج.

كما تجرى مفاوضات حاليا لاستبدال البطلة بعد اعتذار الفنانة دنيا سمير غانم منذ الجزء السابق، ومن الفنانات المرشحات بقوة الفنانة أسماء أبو اليزيد التي تصور الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح".

ويخطط “مكي” للتصوير خلال الأسابيع القادمة، وحتى الآن لم يحدد موعد عرض العمل سواء على إحدى المنصات كما كان مقترحا أو سينتظر للموسم الرمضاني القادم.

وكان الفنان أحمد مكي اتفق على تقديم فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن جمهور السينما منذ آخر أفلامه “سمير أبو النيل” الذي عرض في عام 2013.

ويبدأ مكي تحضيرات الفيلم عقب الانتهاء من كتابة السيناريو، خاصة وأنه يشرف بنفسه على كتابة السيناريو، ومن المنتظر أن يعقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لاختيار الأبطال، وتحديد موعد التصوير.

وينتمي الفيلم إلى أعمال “الأكشن”، خاصة بعد نجاح مكي مؤخرا في تقديم دور الضابط في مسلسل “الإختيار2” الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

آخر أعمال أحمد مكي

وكانت آخر أعمال “مكي” خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال المسلسل الملحمي الضخم مسلسل «الاختيار 2» مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم وهم: “النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكي، والنجم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي”.