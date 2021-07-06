الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السجن 14 عاما لرجل متهم بارتكاب جرائم انتهاك جنسي ضد الأطفال بألمانيا

السجن
السجن

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل لمدة 14 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم انتهاك جنسي فادحة ضد أطفال، وفقا لـ"فرانس برس".

وأمرت المحكمة في مدينة “مونستر” بإيداع المتهم، وهو فني تكنولوجيا معلومات، الحبس الاحترازي عقب انتهاء مدة العقوبة.

ويعتبر المتهم شخصية محورية في القضية المتهم فيها أربعة أشخاص آخرون.

كما أصدرت المحكمة أحكاما ضد المتهمين الآخرين، والتي كانت السجن 10 سنوات لمتهم المنحدر من هانوفر (36 عاماً) لتورطه في الاعتداء الجنسي على أطفال في أربع حالات، والسجن لمدة 11 سنة و 6 أشهر لمتهم منحدر من براندنبورج (43 عاماً) لتورطه في 5 اعتداءات، و12 عاماً لمتهم منحدر من شتاوفنبرج (31 عاماً) لتورطه في 6 اعتداءات.

كما أمرت المحكمة بالحبس الاحترازي لهؤلاء الرجال عقب انقضاء فترة عقوبتهم. وجاءت أحكام المحكمة متوافقة إلى حد كبير مع مطالب الادعاء العام.

كما قضت المحكمة بسجن والدة الفني لمدة 5 سنوات بتهمة المساعدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الطعن على هذه الأحكام.

وتعد قضية مونستر، إلى جانب قضيتين متشابهتين في مدينتي لودجه وبيرجش، واحدة من أكبر ثلاث قضايا انتهاك جنسي فادح ضد الأطفال في ولاية شمال الراين-ويستفاليا خلال السنوات الأخيرة.

وتم الكشف عن القضية في يونيو عام 2020 بعد تحقيقات أجرتها السلطات في مكان ارتكاب الجرائم، والذي كان كوخاً في أحد الحدائق. وفي إطار التحقيقات تمت اعتقالات في عدد من الولايات الألمانية وفي الخارج.

وقد حُكم بالفعل على خمسة رجال آخرين بالسجن في قضية مونستر، وإجمالاً حدد المحققون أكثر من 50 مشتبهاً بهم، من بينهم حوالي 30 متهماً رهن الاحتجاز حالياً.

وقد حُكم بالفعل على خمسة رجال آخرين بالسجن في قضية مونستر، وإجمالاً حدد المحققون أكثر من 50 مشتبهاً بهم، من بينهم حوالي 30 متهماً رهن الاحتجاز حالياً.

 

محكمة ألمانية انتهاك جنسي جرائم فرانس برس تكنولوجيا معلومات السجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

طالبة «ثانوية» تشارك بروايتها الاولي بمعرض الكتاب.. «بسنت»: حققت حلمى

«الإحصاء»: تكرير البترول والصناعات الغذائية يرفع الإنتاج الصناعي 8.7%

رفض استئناف حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في قضية الآثار الكبرى

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"القائمة العربية الموحدة ويمينا".. إسقاط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

الصحة الإسرائيلية: فعالية لقاح «فايزر» تنخفض

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟