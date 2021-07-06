الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

موسوعة «سفر يشوع» تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تشارك موسوعة "سفر يشوع" المتكاملة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في جناح  دار “رسالتنا” للنشر.


يحتوي هذا الكتاب على كل ما يختص بسِفْر يشوع، وأيضاً بمدارسِ نقدِ الكتابِ المقدسِ.

ويجيب الكتاب على عدة أسئلة هامة منها: من هو الكاتبُ الحقيقيُ لسِفْر يشوع، ما هو موضوعُ السِفْر، ما الهدفُ من كتابَتِه؟ وما هي قيمته التاريخية؟، وهل هناك نبواتٌ وردت في السِفْر وتحققت؟.

 كما تناقش الموسوعة موضوع محتويات السِفْر، وما هي الشعوبُ القديمةُ والمدن التاريخية التي يتحدثُ عنها وهل تتطابقٌ الاكتشافاتٌ الأثريةٌ مع أحداثِ السِفْر؟.


كما تركز الموسوعة على  أنواعُ مدارسِ النقدِ الكتابيِ و كيف ظهرت، وما خطورتُها، وهل الأسفارُ التاريخية مُوحَى بها من الله، بالإضافةِ إلى ملاحقَ للخرائطِ، الرسومِ التوضيحيةِ، الاكتشافاتِ الأثريةِ، معانى الكلماتِ الصعبةِ، مُلَخَّصِ الأحداثِ الهامةِ و نقاطٍ تفسيريةٍ وتطبيقيةٍ لشرحِ السِفْرِ.


الموسوعة من تقديمٌ نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا ونيافة الأنبا بولس أسقف أتوا ومونتريال وشرق كندا ومن إعداد  بيشوي بولس الحاصل على ماجستير في الكتاب المقدس وأستاذ العهد القديم سابقاً بالكلية الإكليريكية اللاهوتية.

يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، حوالي 22 دار نشر مسيحية، تابعة للكنائس المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، وبعض الأديرة القبطية.

كما يشارك لأول مرة عدد من دور النشر القبطية من بينها دار نشر مجلة مار مرقس التابعة لدير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث والتابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، والتي تتواجد في قاعة 1 بمركز أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كل من دور نشر "دار الكتاب المقدس" والتي شاركت بجناحين أحدهما للكبار وآخر للأطفال، ودار الأسقفية، ودار الثقافة الإنجيلية، والتي اهتمت بتقديم كتب نفسية واجتماعية من بينها كتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحي"، وكتاب "الفكر اللاهوتي في كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا".

 

دار رسالتنا للنشر موسوعة سفر يشوع دور النشر المسيحية معرض الكتاب الانبا مكاريوس اسقف المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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