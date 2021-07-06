يصنع من بلازما دم المتعافين.. روسيا تكشف عن عقار جديد ضد كورونا

كشف معرض (إنبوبروم – 2021) الذي افتتح في مدينة يكاترينبورج الروسية، عن أول عقار مسجل في روسيا ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19"، تم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين.

وقال العلماء الذين اخترعوا هذا العقار، إن "(كوفيد - غلوبولين) ليس لقاحا مثل (سبوتنيك) أو (آبي فاك كورونا)، بل إنه يستخدم بعد إصابة المريض بعدوى فيروس كورونا.

بدوره، أكد أندريه لوماكين، مستشار شركة المناعة القومية أن "عقار (كوفيد – غلوبولين) يتم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من "كوفيد – 19" بعد معالجة البلازما وتعقيم الأجسام المضادة وتركيزها.

وأضاف أن "الدواء ينتج في مدينة بيرم الروسية، وقد تلقى العقار شهادة تسجيل مؤقتة يجب تأكيدها نهاية العام الجاري بعد انتهاء اختباراته السريرية".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.