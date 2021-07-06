دراسة: إصابة بعض الأطفال بمستويات غير آمنة من ثاني أكسيد الكربون بسبب قناع كورونا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دراسة جديدة توصلت إلى أن الأطفال الصغار ربما أصيبوا بمستويات غير آمنة من ثاني أكسيد الكربون بسبب ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا، العام الماضي.

وهدفت الدراسة التي أجراها باحثون في ألمانيا والنمسا وبولندا، نشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية على 45 طفلا، إلى معرفة ما إذا كان ارتداء الأطفال يضر أكثر مما ينفع، وشملت الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية.

ووجدت الدراسة أن الأطفال وصلوا إلى مستويات أكثر بـ12 مرة فوق المستوى المقبول من ثاني أكسيد الكربون لمجرد ارتداء القناع لمدة 3 دقائق فقط.

وجاءت هذه الدراسة قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، حيث يستعد الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، وغالبيتهم لم يتلقوا التلقيح، الذي يشمل حاليا الكبار.

وقد يكون القناع هو الحل لحماية هؤلاء من احتمال تعرضهم للوباء.

واختبرت الدراسة كل طفل من أطفال العينة، حيث طلب منهم أن يرتدوا الأقنعة الطبية لمدة ثلاث دقائق مرتين.

وكان الغاية من وراء هذه التجربة حساب كمية ثاني أكسيد الكربون المستنشق وتلك التي تخرج مع الزفير.

وبلغ متوسط حجم ثاني أكسيد الكربون في أنفاس الأطفال هي 0.04%، بينما الحد الأقصى للمستوى الصحي هو 0.2%.

ويقول الباحثون إن مستويات ثاني أكسيد الكربون كانت لدى الأطفال أكبر مما لدى الكبار، كما لاحظوا أن بعض الأطفال في الدراسة اشتكوا من آثار جانبية لزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون.

في سياق آخر كشفت وكالة "بلومبرج" العالمية، أن دولة الإمارات أصبحت "الدولة الأكثر تلقيحًا ضد فيروس كورونا في العالم، وذلك وفقا لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.

وأوضحت الوكالة أن دولة الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحًا ضد "كوفيد-19"، حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1%من سكانها بجرعتين.