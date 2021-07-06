الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تراهن مع صديقه.. استخراج موبايل من معدة شاب بعد 3 أشهر من بلعه

هاتف محمول من معدة
هاتف محمول من معدة شاب

حدث ليس الأول من نوعه فقد اعتدنا أن نرى أطفالًا يبتلعون أشياء غريبة مثل النقود والمعادن وغيرها، ولكن الغريب في هذه القصة أن الموضوع حدث كرهان، فمنذ ثلاث أشهر راهن شاب أحد أصدقائه أن يبتلع هاتف محمول وبالفعل حدث ذلك.

وقال الدكتور موريد مكرم استشاري الجراحة العامة وزميل الكلية الملكية للجراحين بانجلترا، والذي قام بإجراء عملية لإخراج الهاتف من بطن المريض: "منذ فترة جاء لي شاب يبلغ من العمر 27 عاما وقال لي أنه تراهن مع صديقه لبلع هاتف محمول وبالفعل بلعه بعدما قام بلفه في كيس بلاستيك سميك منذ ثلاث شهور وكان بداخله بطارية، وذلك في غاية الخطورة لأن بطارية الهاتف بها مادة اللثيوم التي من الممكن أن تتسبب في انفجار في الأمعاء".

وأضاف مكرم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لا يعرف كيف بلع الشاب كل هذا الهاتف حتى أنه لم يسأله عن ذلك لكنه كان مهتما أن يفكر في كيفية إجراء عملية استكشاف جراحي للشاب قبل فوات الأوان، وخصوصا أن هذه هى المرة الأولى التي يرى فيها حالة كهذه".

الهاتف الذي تم استخراجه من معدة المريض

وتابع: "استغرقت العملية ساعة وكانت كل مخاوفي وتركيزي أن الهاتف لا يتحرك ويصل إلى القولون لأن في هذه الحالة نضطر إلى تحويل مجرى البراز وهذه عملية معقدة تستغرق وقتًا طويلًا"، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ألا يشعر الشخص الذي بلع الموبايل أى شيء لأنه يشبه عندما يضع الطبيب بالونة في المعدة لتخسيس الوزن، فالمريض لا يشعر سوى بعسر هضم أو إحساس بالقيء عندما يأكل زيادة عن المعدل الطبيعي للجسم، لكن العملية مرت بسلام وسوف يأتي غدا للاطئنان عليه.

الطبيب موريد مكرم
هاتف محمول في معدة مريض هاتف في معدة شاب عملية لاستخراج هاتف هاتف محمول محمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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