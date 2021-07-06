الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحدهم هارب من 450 سنة سجن.. مصرع 3 مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بقنا

مصرع
مصرع

لقي 3  مسجلين خطر في قنا مصرعهم والقبض على آخرين، في حملة لأجهزة وزوارة الداخلية، والتي لاقت استحسانا من المواطنين، لبث الأمن والآمن في المحافظة.

وخلال المداهمات  الأمنية التي لاحقت هؤلاء المتهمين أثناء اختبائهم في أماكن بمنطقة المساكن بمدينة قنا، والسمطا في دشنا، وأولاد نجم في نجع حمادي، أصيب اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بكسر في الساق، والمقدم اسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، والنقيب حسام عبد التواب، من قوات الأمن المركزي.

- فرج أبو السعود هارب من أحكام قضائية بـ 450 سنة 

في الواقعة الغريبة من نوعها، بدأ فرج أبو السعود، هارب من  أحكام قضائية مدتها 450 سنة منها 16 حكما بالسجن المؤبد، في قضايا قتل، و شروع في القتل، و سرقة، وأسلحة نارية، و الاتجار في المخدرات، بنشر فيديو على فيسبوك، يروج فيه لبضاعته في بيع المخدرات، متزعمًا أن المخدرات علاج لفيروس كورونا، متزعمًا أيضًا أن كورونا دفعه لبيع المواد المخدرة.

فور نشر الفيديو على فيسبوك، لاق هجومًا شديدًا من المواطنين، خاصة بعد أن المتهم ظهر حاملًا لسلاحه، مروجًا لبضاعته التي كانت بجواره، مُعلنًا رقم هاتفه المحمول، لسرعة التواصل معه، وبدأت الأجهزة الأمنية بقنا، سرعة تكثيف جهودها لضبط المتهم.

توصلت الأجهزة الأمنية بقنا، بعد 5 أيام من نشر الفيديو، إلى مكان اختباء المتهم بقرية السمطا في دشنا، وفور وصول القوات إلى مكان اختباء المتهم، بادرهم هو وشقيقه إطلاق النيران، فبادلته القوات النيران، مما أسفر عن مصرعه، وإصابة شقيقه، والنقيب حسام عبد التواب، من قوات الأمن المركزي.

وفي نجع حمادي، هرب "حارس.ع" ،52 عامًا، والهارب من أحكام قضائية في 5 جنايات، هي 2 حكم بالإعدام، المؤبد، 10 سنوات، 3 سنوات، والسابق إتهامه في 17 قضية ما بين قتل، سرقة بالإكراه، خطف، سلاح ناري، من قريته في حمرة دوم، للاختباء في حديقة بقرية أولاد نجم.

وبعد تكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم، وفور وصول القوات،  بادر المتهمون بإطلاق النيران عليهم ، فبادلتهم القوات النيران،  مما أسفر عن مصرع المتهم، وضبط نجل شقيقه الهارب من حكم بالسجن 10 سنوات، وإصابة المقدم اسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي.

مديرية أمن شديدي الخطورة الاتجار في المخدرات مديرية امن قنا مدير المباحث اجهزة الامن الأجهزة الأمنية الحكم بالسجن مباحث نجع حمادي علاج لفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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