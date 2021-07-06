المصيلحي: نتحكم في أسعار الأضاحي بـ«طرح الصكوك» بالتعاون مع «الأوقاف»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم سنويا طرح صكوك الأضاحي على المواطنين الأكثر احتياجا بالتعاون مع مع وزارة الأوقاف، حيث تقوم الوزارة بتوفير المواشي واللحوم لصالح الأوقاف، والتي تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، على أن تتولى الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أنه يتم توزيع هذه اللحوم من خلال سيارات مبردة تجوب المحافظات المختلفة، على أن يتم التوزيع وفقا لقوائم المواطنين الأكثر احتياجا التي وضعتها وزارتي الأوقاف والتضامن.

وأكد أنه يتم توفير أجود أنواع المواشي بمنافذ الوزارة المختلفة والمنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

ونوه أن الوزارة تمتلك من الأدوات التي تمكنها من ضبط الأسواق الخارجية، من خلال إتاحة كميات كبيرة من السلع، لمواجهة أي زيادات في الأسعار مثلما حدث منذ 3 سنوات، عندما تخطى سعر كيلو اللحوم البلدية حاجز الـ140 جنيه، وبعد تدخل الوزارة بظيادة المعروض بمنافذها، أتجه المواطنين لشراء اللحوم التموينية، ما أجبر تجار القطاع الخاص على خفض الأسعار لتصل إلى ما دون 90 جنيها.

ولفت إلى أن الوزارة ستوفر 8 آلاف عجل، إضافة إلى صكوك الماشية بسعر 85 جنيها للكيلو مذبوح، وهي ثابتة منذ عدة سنوات، مضيفا أنه تلقي طلب من إحدى الجهات، تريد تقسيط قيمة الأضاحي لموظفيها، على أن يتم خصمها من مرتباتهم الشهرية، وجاري بحث هذا الأمر.

وكان أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز، للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأضاف كمال، في تصريحات سابقة أنه سيتم طرح كميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو دون زيادة فى الأسعار، كذلك طرح اللحوم البرازيلى المجمد بـ65 جنيها، ووجه الوزير باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.

كما سيتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقاً للحصص المقررة من محطات التعبئة الرئيسية واستمرار عمل مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز، كذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجارى بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر، وكذلك المتابعة والإشراف والرقابة على توافر كل من اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة وكذلك المواد البترولية بمحطات خدمة السيارات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى.

كما تسعى وزارة التموين ممثلة فى الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية للتعاقد على كميات كبيرة من الخراف البلدية الحية لطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات بالمحافظات المختلفة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.