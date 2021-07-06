لترشيد مياه الري.. خطة لتأهيل وتبطين ترع القاهرة والجيزة

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر لتنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.



ترشيد المياه وتوفير فرص عمل للشباب



يأتي ذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



وتفقد المهندس محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، والمهندس أمجد لبيب، رئيس الإدارة المركزيه للمتاحف، الثلاثاء، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر حكيم، وتأهيل وتبطين ترعة شريف، وتأهيل ترعة نيازي بزمام الإدارة العامة لري الجيزة، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعيةوحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.



الإهتمام بضبط الجودة وأعمال التشطيب



وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بحضور المهندس عمر حلمي مدير عام ري الجيزة، على جميع أطقم الإشراف على أعمال تأهيل وتبطين الترع بضرورة مراعاة ضبط الجودة وإزالة ورفع اي دبش غير مطابق من الموقع نهائيا والاهتمام باعمال التشطيب والفواصل فى جميع الترع.



كما شدد رئيس الإدارة المركزية، على تنفيذ اشتراطات ومواصفات العقود، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال الجارية للتأهيل.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف توفير حوالى خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، والتى يقدر طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 الف كيلو على طول شريط الوادي بامتداد النيل.

