غدًا.. «السياحة» تبدأ مراجعة تطبيق الفنادق لمعايير التصنيف الجديدة «hc»

قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن لجان وزارة السياحة والآثار، ستبدأ غدا الأربعاء مراجعة تطبيق الفنادق لمعايير التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية «hc»، وتستمر عمل اللجان حتى شهر أغسطس المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"،أنه سيتم البدء بفنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وبعد ذلك باقى المحافظات، مشيرا إلى أن التصنيف الجديد يهدف بالوصول بالفنادق المصرية إلى المواصفات العالمية..

وأشار إلى أنه سيتم وضع الدرجة “النجمية” لكل فندق على حسب تطبيق معايير التصنيف الجديد، لافتا إلى أنه فى حال لم يطبق الفندق كل المعايير الموجودة في التصنيف الجديد فإنه لن يهبط بالدرجة في تصنيف النجومية مباشرة، بل سيتم منحه فرصة ومدة زمنية لتلافي الملاحظات التي دونتها لجان الوزارة، وفي حال الإصرار على عدم تصحيح الملاحظات يتم انزاله درجة في تصنيف النجومية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية والذى تم وضعه بالتعاون المشترك بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية هو الوصول الفنادق المصرية لذات مستوى نظيرتها بأمريكا والدول الأوربية، كما أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق «hc» يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزيل وتوفير الراحة والرفاهية له أثناء إقامته بالفندق من خلال تطبيق مجموعة من المعايير تناسب كل درجة نجومية.

رفع نسبة الإشغالات الفندقية من 50 % إلى 70%

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا رفع نسبة الإشغالات الفندقية من 50 % إلى 70% وذلك لاستيعاب أكبر للحركة السياحية المتوقع توافدها على مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة .

وقد بدأت الفنادق بالعمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق كإجراء احترازي تم اتباعة ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة تفشى عدوى فيروس كورونا،كما أنة سيتم تطبيق مع بداية نوفمبر المقبل الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية.

وقد نص قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.