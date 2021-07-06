بيطري الشرقية يُحصن 87 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع والترقيم والتسجيل لكافة الحيوانات، قد قامت بتحصين 43 ألف و716 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية و43 ألف و716 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع وترقيم 2788 رأس ماشية سواء في مقار اللجان أو الإنتقال لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت.

كما قامت الحملة بتنظيم 220 ندوة إرشادية ولقاء بالمواطنين للتوعية بأهمية التحصين والتسجيل والترقيم للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وكانت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، قد أعلنت عن إجراء المسح التناسلي الشامل لـ 3 آلاف و 329 رأس ماشية و إجراء التلقيح الإصطناعي لـ 613 رأس ماشية ، و ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية و تحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

وأكد أن الدولة حريصة علي تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.