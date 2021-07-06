تعليمات وإرشادات مهمة قبل امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021

امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الإرشادات المهمة لطلاب الثانوية العامة 2021، للإجابة على كراسة الاسئلة بشكل صحيح وسليم، وتأتي الإرشادات في النقاط التالية:

١- اكتب بياناتك على البابل شيت و ورقة الأسئلة بطريقة صحيحة.

٢- بيانات الطالب يجب أن تكتب بخط واضح بالقلم الجاف.

٣- الكود المطبوع على ورقة الأسئلة يجب أن يكون نفس المطبوع على البابل شيت.

٤- الطالب عليه أن يعلم أن ترتيب أسئلة ورقته مختلفة عن ترتيب أسئلة زملائه.

٥- زمن الامتحان محدود جدا ولا وقت للغش.

٦- اترك الأسئلة الصعبة للإجابة عنها في نهاية الامتحان لعدم ضياع الوقت.

٧- على الطالب أن يدخل الامتحان بالادوات الاتية :

( قلم رصاص - براية - استيكة _ مسطرة يفضل ان تكون حديد - قلم جاف ازرق أو أسود -آلة حاسبة للعمليات الحسابية)

قد يهمك أيضا..

اعرف نتيجتك فور ظهورها.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

جدول الثانوية العامة طلاب الشعبة العلمية

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات