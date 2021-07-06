«الصحة» تطلق 15 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 15 قافلة طبية، غداً الأربعاء ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق القافلة بمناطق الشناينة مركز صدفا بأسيوط، وبرانبس وحماطة ومدرسة البرهان مركز مرسى علم بالبحر الأحمر، وأولاد الشيخ مركز دار السلام بسوهاج، والشعانية مركز نجع حمادي بقنا، وشابور مركز كوم حمادة بالبحيرة، وأبوشروف - الجارة (أم الصغير) مركز سيوة بمطروح، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم بالقاهرة، وكفر حميدو بدمياط، والمراسي مركز إدفوغرب أسوان، وبغداد مركز الحسنة بشمال سيناء، وبسفا مركز الفشن ببني سويف، ومركز شباب الخواطرة بحي الجناين بالسويس، واصطباري مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، ووادي مكتب ووادي الندية مركز أبو رديس بجنوب سيناء، وحنون مركز زفتى بالغربية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ177 ألفاً و451 مواطن من خلال 151 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضى، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1346 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 30 الف و172 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 الف و348 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2404حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.