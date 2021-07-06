سائحة دنماركية تحتفل بغطستها الـ200 بالغردقة: «هنا بلد الأمان»

7 سنوات من عشق مصر وتحديدًا مدينة الغردقة جعلت من ناستازيا سائحة دنماركية الجنسية، صاحبة الـ35 عامًا، من أشهر مرتادي الغطس، لتأتي وتحتفل بالغطسة الـ200 لها على عمق يفوق 40 مترًا تحت سطح الأرض.

“ناستازيا” هي سائحة دنماركية الجنسية بدأت تجربتها في الغطس بمياه الغردقة منذ 7 سنوات تقريبًا حتى أصبحت من عشاقها وتحرص على زيارة الغردقة بشكلٍ دوري كل عام على مراتٍ مختلفة، بالرغم من عملها بمنظمة الأمم المتحدة إلا أنها تحرص على زيارة الغردقة في مواعيد مختلفة لممارسة هوايتها المحببة تحت مياه البحر الأحمر النقية الجذابة كما وصفتها.

تقول ناستازيا لـ"الدستور"، إنها أصبحت من عشاق الغردقة لأنها مدينة ذات سحر خاص ومن يأتي لها مرة لن يتركها، قائلة "حينما أغادر الغردقة عائدةً إلى عملي أشعر أنني تركت قلبي هنا"، مشيرةً إلى أنها في نهاية كل رحلة تقوم بدعوة أصدقائها لزيارة الغردقة المدينة الآمنة في كل شوارعها وأنحائها.

وأضافت، أنها ستستمر في زيارة الغردقة دائمًا لأنها المدينة المفضلة لديها وتتمنى العيش فيها لأن لها صداقات وعلاقات طيبة مع أصدقائها وصديقاتها المصريين، مؤكدةً أن الغوص في مياه الغردقة يختلف عن أي مكان آخر في العالم بما يتميز بهِ من شعاب مرجانية نادرة وأسماك فريدة.

مصر تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020 وفقا لمجلة "دايف" DIVE البريطانية

وفازت مصر بالمركز الثاني عالميًا كأفضل وجهات ومراكز الغوص حول العالم، ووفقًا للتصويت، فقد حصلت مصر على نسبة كبيرة من الأصوات، حيث أكدت المجلة أن البحر الأحمر في مصر لم يعد فقط أحد أفضل وجهات الغوص في العالم، إنما يقع في عشقه الكثير منممارسي الغوص والأنشطة البحرية، لاسيما في ظل تميزه بالمياه الزرقاء الصافية، والشمس الدافئة على مدار العام، والشعاب المرجانيةوالحياة البحرية المتنوعة.

وتم اختيار الفائزين بجوائز "دايف ترافيل" لعام 2020 من نحو 108 وجهة مختلفة، و329 لوحة لايف، وما يقرب من 1100 مركز ومنتجعاتغطس مختلفة؛ وأكثر من 11000 ترشيح، و30.000 صوت مدلى بها على مدى ستة أشهر.

وقالت المجلة إن مصر احتفظت بالمركز الثاني الذي حصلت عليه في عام 2019، حيث حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات، مشيرة إلى أنالزوار المنتظمين سيسعدون برؤية مركزين مصريين ضمن المراكز العشرة الأولى لأول مرة في عام 2020، وجاءت مصر في المركز الثاني بعد إندونيسيا التي احتفظت بالمركز الأول للعام الرابع على التوالي.