وزير التموين: 39 «شادر خراف» و8 آلاف «عجل» استعدادا لعيد الأضحى

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، إن الوزارة استعدت بموسم عيد الأضحى المبارك بـ39 شادرا لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية، و10 آلاف رأس بـ65 جنيها للكيلو القائم، وبالنسبة للخراف المبردة والمذبوحة في السودان، فقد تم تحديد أسعارها بـ95 جنيها للكيلو في الخروف الكامل المذبوح والمبرد.

وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي منعقد الآن للإعلان عن استعدادات عيد الأضحى المبارك، أن الوزارة لديها 8 آلاف عجل تزن 1760 طنا، بالإضافة إلى اللحوم الحية والعجول، ونحافظ على السعر بقيمته 85 جنيها، وبالنسبى للحم البرازيلي تم تحديد سعره بـ65 جنيها في جميع المنافذ، وبالنسبة للدواجن، تم إضافة 10 آلاف طن إلى 7800 مخزون، علما أن الاستهلاك الشهري تجاوز ما بين 2500 الى 3000 طن.

وأكد، أن الوزارة استعدت لعيد الأضحى المبارك، من توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، بتخفيضات من 20 إلى 25%، وزيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام العيد.

وكان أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز، للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأضاف كمال، في تصريحات سابقة، أنه سيتم طرح كميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو دون زيادة فى الأسعار، كذلك طرح اللحوم البرازيلى المجمد بـ65 جنيها، ووجه الوزير باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.

كما سيتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقاً للحصص المقررة من محطات التعبئة الرئيسية واستمرار عمل مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز، كذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجارى بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر، وكذلك المتابعة والإشراف والرقابة على توافر كل من اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة وكذلك المواد البترولية بمحطات خدمة السيارات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى.

كما تسعى وزارة التموين ممثلة فى الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية للتعاقد على كميات كبيرة من الخراف البلدية الحية لطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات بالمحافظات المختلفة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.