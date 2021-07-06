مواجهة كورونا بالمضادات الحيوية.. أكبر خطر صحي يهدد العالم

توحش فيروس كورونا بشكل كبير في الهند، حيث حصد الكثير من الأرواح بسبب التحور الذي شهده الفيروس هناك، بالإضافة إلى زيادة عدد من الفطريات الضارة مثل الفطر الأسود والأصفر.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الضحايا، زاد أيضًا بالتوازي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أو إساءة استخدامها على نطاق واسع- ما يهدد بتهديد البكتيريا المقاومة للأدوية في المستقبل.

وذكر تقرير نشره موقع «drugs» الطبي، أنه ارتفعت مبيعات المضادات الحيوية خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا في الهند، ما يشير إلى أن الأدوية كانت تستخدم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة، وهذا يتعارض مع المبادئ التوجيهية للأدوية.

إساءة استخدام المضادات الحيوية خطر يهدد العالم

قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور سومانث غاندرا، المشارك في كلية الطب بجامعة واشنطن، في سانت لويس، إن مقاومة المضادات الحيوية هي أحد أكبر التهديدات للصحة العامة العالمية.

أجريت الدراسة بالتعاون مع جامعة «ماكجيل» في مونتريال بكندا، حيث أكد غاندرا في بيان صحفي للجامعة، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يقلل من قدرتها على علاج الإصابات الطفيفة، والالتهابات الشائعة مثل الالتهاب الرئوي بشكل فعال، ما يعني أن هذه الحالات يمكن أن تصبح خطيرة ومميتة.

وأشار غاندرا، أن البكتيريا التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية ليس لها حدود، يمكن أن تنتشر إلى أي شخص في أي بلد.

وفي البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، انخفض استخدام المضادات الحيوية بشكل عام في عام 2020، حتى خلال ذروة COVID-19.

وأوضح الباحثون، أن المضادات الحيوية فعالة فقط ضد الالتهابات البكتيرية، وليس الالتهابات الفيروسية، فقد شهدت الهند ما يقرب من 400000 حالة وفاة و30 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن بعض الخبراء يشكون في أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

الهند أكثر الدول استهلاكًا للمضادات الحيوية

تعد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكبر مستهلك للمضادات الحيوية.

وحلل الباحثون مبيعات المضادات الحيوية الشهرية في قطاع الصحة الخاص في الهند من يناير 2018 حتى ديسمبر 2020، إلى جانب مبيعات المضاد الحيوي أزيثروميسين.

ووجد الباحثون أنه تم بيع 16.29 مليار جرعة من المضادات الحيوية في الهند في عام 2020، وعلى الرغم من أن هذا كان أقل قليلاً فقط من عامي 2018 و 2019، فقد ارتفع استخدام المضادات الحيوية بين البالغين من 72.6٪ في 2018 إلى 76.8٪ في 2020.

كما ارتفعت مبيعات أزيثروميسين للبالغين في الهند من 4٪ في 2018 إلى 5.9٪ في 2020. ووجدت الدراسة أيضًا زيادة ملحوظة في مبيعات الدوكسيسيكلين والفاروبينيم، وهما مضادان حيويان يستخدمان عادة لعلاج التهابات الجهاز التنفسي.