تطعيم 14 مليون مواطن بشكل كامل ضد كورونا ببولندا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تطعيم أكثر من 14 مليون مواطن ضد فيروس كورونا بشكل كامل، فيما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن 17 مليون و100 ألف مواطن.

وذكرت السلطات الصحية - حسبما أورد "راديو بولندا" - أنها وزعت ما إجمالية 30 مليونًا و148 ألف و610 جرعات في البلاد حتى الآن منها 113 ألف و570 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن السلطات في بولندا سجلت مليوني و880 ألفا و 403 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد منذ بداية تفشي الوباء، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و95 حالة وفاة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 184.1 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.22 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 184 مليونا و 153 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 984 ألف حالة.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 227 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.