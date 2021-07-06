الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قفزة لدولاري أستراليا ونيوزيلندا مع ترقب المستثمرين مؤشرات من الاتحادي

دولاري أستراليا ونيوزيلندا
دولاري أستراليا ونيوزيلندا

ارتفعت العملتان النيوزيلندية والأسترالية اليوم الثلاثاء، مستفيدتين من تراجع الدولار، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تقليص التحفيز بعد انحسار الضغط لرفع أسعار الفائدة على خلفية بيانات مختلطة فيما يتعلق بسوق العمل.
 

وقفز الدولار النيوزيلندي بعد مسح قوي بشكل لافت للنظر لظروف العمل دفع المستثمرين للمراهنة على رفع سعر الفائدة في وقت مبكر قد يكون في نوفمبر.


وفي الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.77 بالمئة إلى 0.7080 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو.


وارتفع الدولار الاسترالي بما يصل إلى 1.2 بالمئة في وقت ما من الجلسة إلى 0.7599 دولار، بعد أن قلص بنك الاحتياطي الأسترالي مشتريات السندات وعدل توقعاته لأسعار الفائدة، ليفتح الباب أمام احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل عام 2024.


لكن العملة الأسترالية فقدت بعض الزخم وارتفعت بنحو 0.7 بالمئة في التعاملات الصباحية بأوروبا.
 

وكان الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى مستقرة إلى حد كبير، إذ ينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو عندما فاجأ الأسواق بميل نحو التشديد. ومن المقرر صدوره غدا الأربعاء.
 

وفي الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 92.08.
 

وكان اليورو مستقرا عند 1.1865 دولار، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي الأوروبي يتخلف كثيرا عن نظرائه في دورة التشديد.
 

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.3888 دولار، إذ تتطلع الأسواق إلى أن تصبح إنجلترا أول دولة كبرى تبدأ رسميا في التعايش مع فيروس كورونا بالتخلص من القيود المرتبطة بكوفيد-19 في غضون أسبوعين.

العملات الدولار الاقتصاد كورونا كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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