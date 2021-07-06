القصة الكاملة لاتهام 4 أشخاص بالاستيلاء على فيديوهات إباحية لمحاسب

كشف مصدر قانوني، تفاصيل تداول صور لشخص في أوضاع مخلة مع عدد من السيدات، مبينًا أن المتهم له علاقات متعددة غير شرعية.

وأوضح المصدر، أن 4 أشخاص استولوا على فيديوهات وصور مخلة لمحاسب، وقاموا بابتزازه مقابل الحصول على أموال، مؤكدا أن المحاسب دفع لهم مبالغ ثم انقطع عن دفع الأموال، فقاموا المتهمين بنشر الصور على مواقع التواصل.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متضمنًا عدة صور لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة، صحبة عدد من السيدات “مخفى وجوههن”، وتداولت تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالي بمحل سكنه.

بالفحص تبين تعدد علاقات الشخص المشار إليه، بالعديد من السيدات، واعتياده على تصوير مقاطع فيديو، حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب، وقيام 4 أشخاص، بالاستيلاء على تلك الفيديوهات، ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ مالية، نظير عدم افتضاح أمر.

ورفض المذكور الامتثال لهم، فقاموا في أعقاب ذلك، بإنشاء الحساب المشار إليه، ونشر بعض من مقاطع الفيديو المشار إليها، في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبهم، وأمكن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن ضباط مباحث الإنترنت في وقت سابق، من ضبط سيدة لاتهامها بابتزاز رجل أعمال وصاحب شركة سياحة ويعمل في مجال الأراضي والمقاولات وتهديده بنشر صور جنسية فاضحة له.

وكشف مصدر أمني لـ"الدستور"، أن السيدة متزوجة ومقيمة في حلوان، وأنشأت حسابا وهميا على موقع "فيسبوك" وأقامت علاقة "أونلاين" مع المجني عليه وتبادلا الصور الجنسية، وأوهمته أنها تقيم في مكان آخر وعندما أرسل الصور لذلك الحساب المزيف قامت بشراء خط تليفون وأخبرته أنها تملك معلومات عنه وعن عمله وستقوم بفضح أمره إذا امتنع عن تحويل مبالغ مالية لها.

وأشار المصدر إلى أن السيدة لم تكن على معرفة بشخصية المجني عليه ولكنها كانت تعرف اسمه فقط وقررت ابتزازه عن طريق إنشاء حساب وهمي، وباستدعاء زوج المتهمة أنكر علمه بالواقعة، وأقرت الزوجة أنها كانت تبتز المجني عليه دون علم زوجها وأنها اتفقت مع صديق لها لإدارة الصفحة الوهمية والتحدث مع الضحية عن طريق الشات أثناء وجود زوجها في المنزل.

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلقت بلاغا من رجل الأعمال "ف.أ" يتهم فيه "شيماء" 27 سنة بابتزازه، موضحا أن هاتفها مسجل باسم "محمد" أنهما قامت بتغير ملامح صورته وتركيب الوجه على أجسام عارية، وتهديده بالتشهير بسمعته وقامت بطلب مبلغ مالى منه تم ضبط المتهمة وصديقها وتحرر المحضر اللازم.