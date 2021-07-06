الهند تبدأ إنتاج لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لـ«كورونا»

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الثلاثاء، أن شركة مختبرات موربين للأدوية الهندية بدأت إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وذكر صندوق الاستثمار الروسي بحسب وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، في بيان إن الدفعة التجريبية الأولى التي صنعتها الشركة المصنعة الهندية في ولاية هيماشال براديش سيتم شحنها إلى معهد موسكو الذي طور اللقاح لمراقبة الجودة.

إصابات كورونا في الهند

فينا أعلنت الهند تسجيل 34 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 30 مليونا و619 ألفا و932 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 553 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 403 آلاف و281 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 51 ألفا و864 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و752 ألفا و294 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 464 ألفا و357 حالة.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

