الشهود في العثور على التوأم سندس وسجدة برمسيس: «سمعنا بكاء طفلة مغطاه بلحاف»

تنفرد " الدستور" بنشر التفاصيل الكاملة في اتهام ربة منزل بالشروع في قتل ابنتيها حديثي الولادة والقاءهم بأحد مقالب القمامة بمنطقة رمسيس، في القضية رقم 1910 لسنة 2021 جنایات الظاهر المقيدة برقم323 لسنة 2021 کلي غرب القاهرة، و في هذا التقرير نستعرض اقوال الشهود حول الواقعة.

جاء بأقوال عامل وقود، انه أثناء طريقه لمسكنه وصعوده سلم منطقة السبع في رمسيس لاحظ وجود صوت بكاء طفلة مغطاهة بـ "لحاف" فذهب بها مستشفى السيد جلال دون إبصاره للشخص الذي قام بوضعها بذلك المكان.

كما جاء بأقوال "م. ق"42 سنة، موظف بشركة للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان، أنه أثناء طريقه لعمله لاحظ وجود طفلة مغطاه بـ "لحاف" بجوار مقلب قمامة بجوار مسكنه ، و كانت حالتها الصحية سيئة فتوجه بها إلي مستشفى السيد جلال دون إبصاره للشخص الذي قام بوضعها بذلك المكان.

وجاء أيضا في أقوال سائق، أنه سلم السيارة حيازته و المضبوطة على ذمة القضية و المستخدمة في الواقعة إلى المتهم "م. ش" دون أن يكون عالما بقصد الأخير باستخدامها في تلك الواقعة

- قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، أنه بعد التحقيقات تتهم النيابة العامة " ر. م" 21 سنة، ربة منزل (محبوسة)، و "م . س"، 21سنة، عامل توصيل (محبوس) لانهما في يوم 2021/2/11، بدائرة قسم شرطة الظاهر، محافظة القاهرة شرعا بالاشتراك مع شخص آخر متوفي في قتل الطفلتين "سندس. س" و"سجدة .س" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك بأن اصطحبت الأولي ابنتيها التوأم حديثتي الولادة وتعانيان من حالة صحية متردية مؤدية حتما للوفاة لعدم اكتمال نموهما، وسلمتهما للمتهم الثاني والآخر المتوفي اللذان قاما بالتخلص منهما بإلقائها في الخلاء قاصدين إزهاق روحيهما إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لرغبتهما فيه وهو العثور عليهما وتداركهما بالعلاج.

- عرضا حياة الطفلتين للخطر

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين عرضا وآخر متوفي حياة الطفلتين المجني عليهما للخطر بان ارتكبا التهمة محل الاتهام الأول مهددين بذلك سلامتهما حارمين إياهما من الحق في رعاية طبية، في ظل حاجتهما الماسة لها لبقائهما على قيد الحياة حال كونهما غير مكتملين النمو ولم يبلغا من العمر بضعة أيام .