باكستان تغلق معبرًا حدوديًا رئيسيًا مع أفغانستان

أغلقت باكستان اليوم الثلاثاء معبرا حدوديا رئيسيا مع أفغانستان، وهو ما نجم عنه آلاف المسافرين العالقين على جانبي الحدود، وسط مخاوف من تعرض البلاد لموجة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ راشد أحمد، قرار إغلاق معبر تورخام، شمال غربي باكستان، دون إعطاء إطار زمني لإعادة فتحه.

واتخذ القرار وفقا لإرشادات مركز القيادة والتشغيل الوطني، وهو الهيئة المسؤولة عن مواجهة وباء كورونا في باكستان.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة تحذيرا من أن البلاد قد تتعرض لموجة جديدة من الوباء خلال يوليو الجاري، ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان باكستان اعتقال المشتبه به الرئيسي في انفجار وقع الشهر الماضي في لاهور، وهو من أصل أفغاني وكان يعيش في مخيم للاجئين بباكستان.

وتتبادل باكستان وأفغانستان اتهام بعضهما بعضا بإيواء جماعات إرهابية تشن هجمات على الدولة المجاورة.

وفي مارس 2017، بدأت باكستان إقامة سياج على حدودها مع أفغانستان، بطول 2600 كيلومتر لتقييد حركة المسلحين الإسلاميين ووضع حد للاتهامات بالتوغل عبر الحدود.

ومن المرجح أن يتم الانتهاء من أعمال السياج هذا الشهر.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان