بريطانيا تجري تغييرات في العزل الذاتي لمتلقي لقاح كورونا

قال ساجد جاويد، وزير الصحة البريطاني، اليوم الثلاثاء، إنه سيضع تغييرات في العزل الذاتي لأولئك الذين تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 داخل البرلمان البريطاني.

وأضاف جاويد -في تصريحات متلفزة بحسب صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- "سيكون لدينا نظام أكثر تناسبًا للاختبار والتتبع والعزل، ومن الصحيح تمامًا أن أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح يمكننا اتباع نهج مختلف عن النهج الذي نتبعه اليوم حيث نتوقع ألا يُطلب من الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح عزل أنفسهم لمدة 10 أيام".

وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ لتصل إلى 100 ألف حالة في اليوم خلال الصيف الجاري على الرغم من استمرار تخطيط الحكومة البريطانية إلى رفع قيود فيروس كورونا في 19 يوليو الجاري، مضيفا: "هذه منطقة مجهولة لأي شخص أو أي دولة في العالم، فأسبوع بعد أسبوع تصبح الأعداد غير موثوقة وبحلول 19 يوليو نتوقع أن تصل أعداد الحالات إلى الضعف أي حوالي 50 ألفا حالة يوميا إلى أن تصل إلى 100 ألف خلال الصيف".



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.