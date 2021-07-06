متحدث «الري»: إثيوبيا تعتبر نهر النيل ملكا لها ولا تنظر لمصالح دولتي المصب

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا ما زالت تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية ولا تعتبر نهر النيل نهرا دوليا بل ملكا لها، ولا تنظر إلى مصالح دولتي المصب مصر والسودان بإعلانها رسميا بدء الملء الثاني لسد النهضة وإخطار مصر رسميا بذلك.

وأضاف غانم، أن إثيوبيا لم يهمها أن تتأثر مصر والسودان ويتضررا أم لا، كما أنها للأسف الشديد مصرة على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن "إثيوبيا تريد التصرف بمفردها فقط، وتتخذ كل الإجراءات بشكل أحادي دون أي تفاوض"، وفق ما قال لقناة "روسيا اليوم" الفضائية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أنه من الواضح أمام العالم أن مصر تريد التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وتساءل غانم مستنكرا: "كيف تقوم إثيوبيا بعمل إجراء أحادي دون أي تفاوض على نهر دولي بشكل منفرد"، مبينا أن إثيوبيا عندما قالت "إنها سترسل لمصر بعض البيانات منذ شهرين رفضنا هذا الأمر، فنحن لا نريد بيانات فقط من إثيوبيا، فلابد من وجود اتفاق يحكم التعاون بين الأطراف".

وكرر أن ما يحدث هو أمر مرفوض، ولابد أن يكون هناك اتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ولا يصح أن تتخذ أديس أبابا، أي إجراء بشكل منفرد على نهر دولي.

وفي قت سابق، عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس، مع أنجر أندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.

واستعرض عبدالعاطي، الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.