ارتفاع اصابات كورونا في النمسا لـ 650 ألفا و901 

سجلت وزارة الصحة النمساوية 84 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 650 ألفا و901 حالة، وقد تعافى منها 638 ألفا و456 حالة بينما توفى 10 آلاف و 718 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 128 حالة بالمستشفيات منها 47 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى أن توزيع اللقاحات سجل 8 ملايين و154 ألفا و289 جرعة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند 1 وكارينثيا 2 والنمسا السفلى 9 والنمسا العليا 6 وسالزبورج -2 (تنقية بيانات) وستيريا 9 وتيرول 6 وفورارلبرغ 0 وأخيرا العاصمة فيينا 53 حالة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.