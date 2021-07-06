فيفي عبده.. عش حياتك على طريقة «ملكة الترند»

تصدر اسم الفنانة فيفي عبده، مؤشرات البحث “جوجل” بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أثناء قضاء عطلة صيفية في أحد الشواطيء.

ظهرت فيفي عبده بإطلالة شبابية، مرتدية فستان قصير باللون الأصفر، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، واعتمدت علي المكياج الترابي الناعم.

وتعتبر فيفي عبده من أبرز الفنانات اللاتي تتمتعن بالبهجة والمرح، يظهر ذلك من خلال صفحاتها الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنجح دائًما في كسر حاجز العمر، وتتواصل مع أجيال أصغر منها رافعة شعار “السن مجرد رقم”. وفي السطور التالية نستعرض كيف تعيش على نمط فيفي عبده.

السفر

تفصل الفنانة فيفي عبده بين الشغل والحياة اليومية من جهة وبين راحتها النفسية من ناحية أخرى، حيث تظهر بشكل مستمر وهي في عطلات صيفية تستمتع خلالها بأجواء البحر والعزلة.

التصوير

من أبرز الأشياء التي تتميز بها الفنانة فيفي عبده، مشاركة جمهورها مجموعة من الصور بشكل يومي.

الفيديو بطريقة “لايف”

على عكس الكثير من المشاهير تتميز فيفي عبده ببساطتها والتلقائية الشديدة التي تدفعها إلى الظهور بشكل متكرر في مقاطع مصورة، وهي تتحدث مع جمهورها بطريقة البث المباشر، الذي تشاركه مع جمهورها متلقية الكثير من التعليقات الكوميدية.

تسريحات شعر مختلفة

تفضل الفنانة فيفي عبده الظهور بشكل مختلف، وتعتمد دائما على التسريحات الشبابية مثل الغرة القصيرة التي تظهرها بإطلالة شبابية.

الألوان المبهجة

دائما ما تختار فيفي عبده الألوان المبهجة التي تظهرها أصغر من سنها، حيث تظهر دائما بالألوان “الأحمر، الروز، الأخضر، الأصفر”، وغيرها من الألوان الصاخبة.

ارتداء أحدث الصيحات

تعتمد على ارتداء الملابس الشبابية التي تظهرها أصغر من سنها، حيث تجرب الصيحات الحديثة من الكوتشي والبنطلون الجينز، والقميص المفتوح مع التي- شيرت الشبابي.

المكياج البارز

تعتمد فيفي عبده من الناحية الجمالية على وضع الميكاج البارز الذي يظهر جمالها، وتحب الاعتماد على وضع الرموش الصناعية، التي تعطيها جاذبية، والألوان الترابية التي تتلائم معها ومع لون بشرتها.