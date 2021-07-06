الإمارات تحدث إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين بمصابي كورونا

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية مصابة بكورونا، حيث تصل مدة الحجر للمطعمين إلى سبع أيام مع إعادة الفحص في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم السابع.

وقالت اللجنة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن الحجر المنزلي لغير المطعمين يمتد لـ12 يوماً، مع إعادة الفحص في اليوم الـ11، وفك السوار الإلكتروني في اليوم الـ12 في حال كانت النتيجة سلبية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 184.1 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.22 مليارات جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 184 مليونا و 153 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 984 ألف حالة.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 227 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.