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يحظى موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021 بنسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا منذ فتح باب التحويل بين المدارس في 1 يوليو الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد التحويل من مدرسة إلى آخر وشروط التحويل.

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021

خصصت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله إجراء التحويل الإلكتروني من مدرسة إلى أخرى بنفس المحافظة أو محافظة مختلفة، وذلك بالشروط التي حددتها الوزارة من وجود مكان بالمدرسة التي يرغب الطالب في التحويل إليها على أن يتم التحويل بشكل إلكتروني فقط، وذلك تنفيذًا للخطة التي ترغب الحكومة في تطبيقها والتي تهدف إلى قضاء كافة تعاملات المواطنين إلى إلكترونية وتربط جميع المؤسسات داخل شبكة عنكبوتية موحدة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و إجبار الجميع على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

خطوات التحويل الالكتروني بين المدارس 2021

يمكن لأولياء الأمور حاليا إتباع الخطوات التالية للتحويل الالكتروني بين المدارس بمختلف أنواعها الحكومي والتجريبي حلال الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم من 1 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على أيقونة طلبات التحويل بين المدارس

كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، العنوان،...)

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب كاملة

نوع التعليم الذي يخضع له الطالب (خاص، حكومي، تجريبي)

كتابة بيانات المدرسة التي يرغب في التحويل إليها ونوع التعليم بها

تحميل كافة المستندات المطلوبة للتحويل

الضغط على زر التحويل الالكتروني

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رابط وخطوات التحويل الالكتروني بين المدارس

شروط التحويل بين المدارس إلكترونيا 2021

يمكن من خلال رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021 تسجيل بيانات الطالب إذا توافرت فيه الشروط التالية:-