الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بفندق شهير على كورنيش الإسكندرية

الحريق
الحريق

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع بالطابق الثالث بفندق شهير بمنطقة سيدى بشر بكورنيش الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، وطلب ملف إجراءات السلامة المهنية لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغمن إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق بفندق شهير بمنطقة سيدى بشر دون حدوث اصابات أو وفيات.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول، وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بـ "تراس" الطابق الثالث بالفندق المشار إليه، فيما رجحت التحريات نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ألقي بإهمال على أحد المقاعد بالتراس، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية  لمعاينة حريق نشب بعدد من الأشجار بالجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بالجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولو الحي وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة علي الحريق.
والمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بجزيرة منتصف الطريق المشار إليه، دون خسائر أو إصابات أو تأثير على حركة المرور، فيما تشير المعاينة الأولية إلى اندلاع الحريق بسبب "عقب سيجارة".
 تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمنع التأثير على حركة المرور بسبب تصاعد الدخان الكثيف، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية الفن منطقة واقعة بالاسكندرية السلام تحقيق شرطة النيابة الإسعاف النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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